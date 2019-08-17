Оттава, , 09:13 — REGNUM

Первый признак развития рака кожи за обычный прыщ принимала жительница Канады Трейси Френч, у которой диагностировали онкологию. Об этом пишет издание The Sun.

Сообщается, что Трейси Френч заметила небольшое высыпание на лице, но не придавала этому особого значения до тех пор, пока прыщ не превратился в воспалённое чешуйчатое пятно. Воспаление увеличивалось в размерах, и дерматолог, к которому обратилась женщина, рекомендовал ей сделать биопсию.

Исследование показало, что у Трейси Френч развился плоскоклеточный рак кожи. Этот вид онкологии является второй по распространённости формой рака кожи. Он формируется чаще всего на участках тела, которые наиболее подвержены воздействию солнца: на голове, шее и задней части рук. Представляет собой чаще всего красный воспалённый участок или незаживающую рану.

Благодаря вовремя проведённой операции по удалению поражённого болезнью участка кожи, Трейси Френч смогла преодолеть болезнь и уже идёт на поправку. Сейчас она призывает людей быть бдительными, защищать свою кожу от воздействия солнечных лучей и вовремя проходить обследование у врача, чтобы исключить болезнь.

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