Москва, , 08:41 — REGNUM

Рекомендации, касающиеся питания работников на предприятиях, предложил Минздрав России. Рекомендации изложены в корпоративной модельной программе «Укрепление здоровья работающих», опубликованной ведомством.

В качестве мер, укрепляющих здоровье работающих на предприятиях, ведомство предложило работодателям ограничить продажу продуктов с повышенных содержанием сахара и соли, в том числе чипсов и сладкой газированной воды. Взамен предлагается включить в рацион работников молочные и овощные продукты. В качестве примеры приводятся йогурты, зерновые батончики, овощная и фруктовая соломка.

Руководству предприятий рекомендуется время от времени проводить специальные акции и тематические дни, посвящённые популяризации здорового питания.

Также руководству предприятий рекомендуется проводить безалкогольные корпоративы, заменив их мероприятиями с тщательно разработанной развлекательной программой. Кроме того, Минздрав РФ предлагает проводить специальные информационно-коммуникационные кампании, направленные на борьбу с употреблением алкоголя.

Ранее ИА REGNUM сообщало о рекомендациях Минздрава РФ руководителям предприятий ограничить продажу вредной для здоровья работников еды.

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