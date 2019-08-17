Саки, Крым, , 08:37 — REGNUM

Министерство обороны Российской Федерации пытается взыскать с двух военнослужащих более 45 млн рублей за случайный запуск ракеты «воздух-поверхность» Х-29ТД, которая обычно устанавливается на боевые самолеты. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Инцидент произошел ещё 1 октября 2017 года. Военнослужащие Алексей Чебанов и Николай Зверев проверяли ракету Х-29ТД в одной из военных частей в городе Саки (Крым, недалеко от Евпатории). При проверке они не соблюли регламент работ. В итоге на пиропатрон был подан ток и одна из ракет снесла ворота ангара, часть стены ангара и нанесла другие повреждения. К счастью, боевая часть ракеты не сработала. Но в итоге пришлось списать две ракеты и комплекс проверки «Ока».

Каждую ракету экспертиза оценила в 18,459 миллиона рублей, еще в 9,5 миллиона рублей обошлось уничтоженное оборудование. Общий материальный ущерб — 46,571 млн рублей.

Стоит отметить, что было уже рассмотрено уголовное дело по данному инциденту о нарушении правил обращения с оружием, представляющим повышенную опасность для окружающих.

Оба военнослужащих были ограничены по службе, Чебанову назначали 15-процентное удержание из денежного довольствия, Звереву — 10-процентное.