Москва, , 07:54 — REGNUM

Российские владельцы автомобилей японского производства и мотоциклисты смогут использовать автомобильные номера нового, более компактного и удобного для крепления формата. Об этом 17 августа сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на разъяснения ГИБДД РФ.

По данным источника, автомобилисты имеют право на такие номера по ГОСТу 2018 года, однако он до настоящего времени не вступил в силу.

Кроме этого, как пояснила представитель МВД Ирина Волк, применение автомобильных номеров более компактного размера не запрещено, однако такие регистрационные знаки могут быть установлены только на транспортные средства, которые имеют такие же нестандартные места для их установки.

Также отмечается, что владельцам таких транспортных средств нужно будет заказывать автономера уменьшенного формата в частных фирмах, получивших специальное свидетельство на их производство. Их стоимость ориентировочно составит 1,5−2 тысячи рублей.

При этом, как рассказала представитель МВД, ГИБДД отложит выдачу таких номерных знаков до 4 августа 2020 года, когда новый ГОСТ официально вступит в силу.

Отметим, ранее, в июне текущего года, пленум Верховного суда России выпустил постановление, согласно которому владельцы автомобилей с нечитаемыми регистрационными автономерами могут быть подвергнуты штрафу и даже лишены прав.