Москва, , 07:26 — REGNUM

В Московском регионе сегодня, 17 августа, в небе будут тесниться густые многослойные облака, сопровождаемые дождями, которые вечером усилятся, сообщают «Метеовести».

По данным синоптиков, сегодня в Москве облачно, во второй половине дня временами дождь, вечером ливень. Максимальная температура воздуха в столице составит +17, +19 градусов, по области +15, +20 градусов. Ветер северо-восточный 5−10 м/с, атмосферное давление составит 745 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, с столице «жёлтый» уровень опасности объявлен 16 августа с 21:00 до 17 августа 21:00. Для Подмосковья предупреждение действует до 18 августа 03:00.

В воскресенье, 18 августа, по данным синоптиков, погода немного улучшится, но вероятность дождей сохранится. Днём столбик термометра поднимется до +18, + 23 градусов.

Читайте также: В Москве 16 августа объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности