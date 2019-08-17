Лос-Анджелес, США, , 04:35 — REGNUM

Американский актер и режиссер Питер Фонда, один из представителей актерской династии Фонда, ушел из жизни в возрасте 79 лет, сообщает журнал People со ссылкой на заявление его семьи.

Родственники сообщили, что артист ушел из жизни спокойно. Он умер в 16 августа в 21:05 по московскому времени в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении семьи. Согласно данным от семьи, Фонда скончался в результате дыхательной недостаточности из-за рака легких.

Питер Фонда являлся одним из представителей актерской династии Фонда — он был сыном знаменитого голливудского актера Генри Фонды и братом актрисы Джейн Фонды. Большую известность ему принесли роли Уайатта в фильме «Беспечный ездок» и Фрэнка в картине «Страсть Эйн Рэнд». Он также является обладателем премии «Золотой глобус» за роль в фильме «Золото Ули».