Неаполь, Италия, 17 августа 2019, 03:33 — REGNUM
Жительница города Неаполя (Италия) была оштрафована и высажена из автобуса за проезд без билета, хотя у неё в это время начались роды, пишет la Repubblica.
Женщину оштрафовали за безбилетный проезд и не дали доехать до роддома. В автобус она села, когда почувствовала начало схваток во время прогулки.
Ей выписали штраф в размере €71. Известно, что у женщины в этот же день родилась дочь.
Читайте ранее в этом сюжете: Во время наводнения в Мозамбике женщина родила ребенка на манговом дереве