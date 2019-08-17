Неаполь, Италия, , 03:33 — REGNUM

Жительница города Неаполя (Италия) была оштрафована и высажена из автобуса за проезд без билета, хотя у неё в это время начались роды, пишет la Repubblica.

Женщину оштрафовали за безбилетный проезд и не дали доехать до роддома. В автобус она села, когда почувствовала начало схваток во время прогулки.

Ей выписали штраф в размере €71. Известно, что у женщины в этот же день родилась дочь.

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