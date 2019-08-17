Тирасполь, , 01:28 — REGNUM

С 1 сентября чиновникам в Приднестровье запретят использовать служебный транспорт. Об этом заявил председатель правительства Александр Мартынов на рабочем совещании с вице-премьерами, передает ИА REGNUM.

Мартынов сказал, что в республике слишком много машин, и он изучил опыт Российской Федерации и Казахстана, где «государство подходит поскромнее к вопросу, связанному со служебным транспортом». «Предлагаю с 1 сентября этого года ввести первое ограничение на использование чиновниками служебного транспорта», — сказал чиновник.

Он добавил, что с 1 сентября поездки на работу и с работы будут осуществляться всеми чиновниками либо на общественном транспорте, либо с использованием личного авто.