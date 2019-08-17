Кишинёв, , 01:23 — REGNUM

В Молдавии проходят Дни молдавской диаспоры. Как передает ИА REGNUM, для участия в мероприятиях в Кишиневе прибыли несколько сотен представителей молдавской диаспоры из — за рубежа.

Президент Игорь Додон заявил, что более 1 млн работающих за границей граждан Молдовы ежегодно отправляют домой около 1,5 млрд евро, что эквивалентно половине государственного бюджета за год.

Премьер-министр Майя Санду заявила, что один из приоритетов молдавского правительства — создать условия, чтобы как можно больше уехавших за границу граждан вернулись на родину. «Вы нужны Молдавии, вы должны внести вклад в сложный процесс возобновления демократических процессов», — сказала она.

Министр иностранных дел Нику Попеску подчеркнул, что Молдавии «нужна активная экономическая дипломатия, инвестиции для создания рабочих мест в нашей стране с хорошими зарплатами, чтобы граждане получали образование и качественные медицинские услуги».