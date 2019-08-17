Екатеринбург, 17 августа 2019, 04:59 — REGNUM
В Екатеринбурге удалось открыть раньше срока движение на мосту у парфюмерной фабрики «Калина». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Путепровод «Комсомольский» — одна из артерий, связывающих микрорайон ЖБИ с остальным городом — удалось открыть на две недели раньше срока.
Ранее ожидалось, что развязку откроют только к 30 августа.
Напомним, о возможном ускорении работ на путепроводе заявлял вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов. Подрядчик заявлял Бубнову, что готов сдать работы раньше срока, если не помешает погода.
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