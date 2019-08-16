Кострома, , 20:46 — REGNUM

В Костромской области внедряют пилотный проект «Школьная медицина». Он позволит раньше выявить заболевания, а также сформировать навыки здорового, правильного поведения не только у учащихся, но и их родителей и педагогов, сообщает пресс-служба администрации региона.

Чиновники утверждают, что реализация проекта на пилотных площадках «доказала свою эффективность». Так, в школе № 24 в 2018—2019 учебном году на 4% увеличилось количество детей, имеющих первую группу здоровья (здоровые дети). В общеобразовательных организациях, которые работают по адаптированным основным программам, применение оборудования позволило скорректировать учебные программы, улучшить психоэмоциональное состояние обучающихся, развитие функции опорно-двигательного аппарата у детей с ограниченными возможностями здоровья.

В 2019—2020 учебном году к пилотному проекту присоединятся еще две школы Костромы и Буя.