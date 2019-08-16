Астрахань, , 20:08 — REGNUM

В Астрахани утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии №8. Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, он обвиняется в превышении должностных полномочий, а также в получении взятки за незаконные действия в размере, не превышающем 10 тысяч рублей.

По версии следствия, младший инспектор отдела безопасности договорился с осуждённым и за вознаграждение пронёс для него на режимную территорию два мобильных телефона с зарядными устройствами. После этого сотрудник колонии был задержан.

Со службы младшего инспектора уволили. Расследование уголовного дела завершено, его будет рассматривать Трусовский районный суд Астрахани.