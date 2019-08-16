Обоянь, , 19:27 — REGNUM

В городе Обояни (Курская область) после вмешательства ОНФ убрали несанкционированную свалку на участке, который был выделен под новое кладбище. Об этом сообщила пресс-служба организации.

На участок, выделенный под захоронения, свозили бытовой мусор, стройматериалы и бытовую технику. Примерные размеры свалки составили 25 тысяч квадратных метров.

После обращения общественников мусор убрал новый мусорный оператор, с которым муниципалитет заключил контракт. Теперь местным властям предстоит обустроить кладбище.