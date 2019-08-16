Волгореченск, Костромская область, , 19:12 — REGNUM

В городе Волгореченске Костромской области в детском саду «Крепыш» с сентября начнет работать группа для самых маленьких, — сообщает газета «Век. Теперь родители смогут отдавать в дошкольное учреждение малышей с двух месяцев.

Для каждого грудничка будут индивидуально разработаны режим и питание. Ребёнка можно будет оставить в группе на 5 часов или на полный рабочий день. Стоимость кратковременного пребывания составит 71 рубль 8 копеек в день, полного дня — 142 рубля 20 копеек.

Следить за деть­ми бу­дут два вос­питате­ля с ме­дицин­ским об­ра­зова­ни­ем, мед­сес­тра и младший персонал. В новой группе созданы все необходимые условия.

Из областного бюджета на покупку оборудования выделено 400 тысяч рублей и ещё 260 тысяч рублей выделил город на ремонт помещения. Спальню разделили на две половины, чтобы бодрствующие малыши не мешали спящим. В группе стоят новые шкафчики, пеленальные столы, манежи, стульчики для кормления, кроватки, ходунки и коляски.

Сейчас рабочие доделывают ремонт в игровой комнате. На сегодня в группу записались шесть человек. Родители с малышами уже могут проходить медосмотр. У педиатра необходимо получить рекомендации по питанию. В бэби-группе осталось ещё четыре свободных места.