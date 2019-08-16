Екатеринбург, , 19:11 — REGNUM

В Екатеринбурге по прогнозам синоптиков на День города в субботу, 17 августа предстоит жаркая и облачная погода. Также ожидается небольшой дождь.

Екатеринбург (cc) Nucl0id

Как сообщает издание «Накануне.ru», в ночь с 16 на 17 августа температура воздуха будет от 15 до 17 градусов, ветер западный. Днём ветер сменится на юго-восточный и температура воздуха поднимется до плюс 25−27 градусов. При этом небо будет облачным и возможно выпадение кратковременных осадков.

Напомним, что в Екатеринбурге 17 августа состоятся основные торжества по случаю Дня города. Планируется проведение концерта на площади 1905 года и в Историческом сквере. Помимо этого жителям и гостям областного центра представят своё шоу байкеры. Также будут представлены театральные постановки на открытых площадках. А вечером торжественные мероприятия завершатся праздничным салютом.

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