Кострома, , 18:43 — REGNUM

С начала лета в лесах Костромской области заблудилось 42 грибника. В Костромском МЧС говорят, что любители «тихой охоты» научились брать с собой мобильники, но еще не надевают в лес заметную одежду, — сообщает K1news.

Чаще всего люди терялись в Сусанинском, Красносельском, Судиславском, Костромском и Буйском районах. Отметим, что дезориентация — проблема не только пожилых, но и молодых любителей лесных путешествий:

«Хорошо то, что сейчас костромичи привыкают брать с собой в лес мобильные телефоны. Бывают ситуации, когда спасателям даже не приходится доезжать до места назначения — они ориентируют человека на местности по телефону, и он сам находит выход. Однако жители региона невнимательно относятся к рекомендациям насчет одежды — грибники любят одеваться в зеленые костюмы, притом что лучше всего в листве заметна одежды броских цветов», — рассказала сотрудник региональной пресс-службы МЧС Марина Розанова.

Отметим, что все грибники были найдены живыми — 28 человек выведены из леса спасателями, остальные смогли выйти из леса, консультируясь со специалистами по мобильной связи.