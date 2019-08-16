Екатеринбург, , 18:37 — REGNUM

В Свердловской области общественные родительские организации не считают целесообразным возвращать наказание за «Побои» из административного в уголовное право. Ряд представителей считают, что наказание нужно ужесточить, а по мнению других, в правовой системе Российской Федерации достаточно инструментов для защиты прав пострадавших от насилия граждан.

Так, представитель общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» Людмила Виноградова подчеркнула, что распространяемая в интернете и СМИ информация о том, что в России якобы ежегодно гибнет от домашнего рукоприкладства 14 тыс. женщин, является ложью, которую распространяют такие организации как «АННА», признанные иностранными агентами. Общественница убеждена, что цель распространения подобных фейков — дискредитировать страну и демонизировать российский народ.

Она отметила, что на самом деле, по данным 2018 года, в России всего погибли порядка 8,5 тыс. женщин (в этот показатель входит гибель в результате ДТП, транспортных катастроф, производственных аварий и пр.). А по данным 2015 года, в которых выделены именно случаи гибели людей во время семейно-бытовых конфликтов, умерли чуть более тысячи граждан, из них 305 женщин.

Людмила Виноградова считает, что в законодательстве Российской Федерации достаточно законов и инструментов, чтобы пресекать домашнее и иное насилие, обеспечивать безопасность пострадавшим и потерпевшим, а также заниматься профилактикой семейно-бытового насилия.

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В свою очередь, представитель Уральского родительского комитета Евгений Жабреев, считает, что в статье 6.1.1 КоАП РФ «Побои» можно усилить наказание в виде увеличения объёма часов при назначении обязательных работ или ареста.

«Наше мнение такое, что наказание надо делать немного жёстче, пусть даже оно и остаётся в виде административного наказания», — заявил общественник.

В свою очередь, представитель прокуратуры Свердловской области Дмитрий Корляков также отметил, что многие возникающие в данной сфере проблемы связаны с выполнением должностными лицами своих служебных обязанностей. Они должны выполняться добросовестно, а профилактические меры решаться комплексно.

Как сообщало ИА REGNUM, также против криминализации статьи «Побои» выступил представитель следственного управления СКР по Свердловской области Алексей Зубковский.

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Напомним, что с февраля 2017 года уголовная статья 116 «Побои» была частично декриминализирована. К уголовной ответственности привлекаются только лица, нанесшие побои из хулиганских или экстремистских побуждений. Остальные граждане за нанесённые другим лицам побои несут административную ответственность по ст. 6.1.1 КоАП РФ. Однако при повторных побоях гражданин может быть привлечён к уголовной ответственности.

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Отметим, что ранее ряд общественных организаций заявляли, что декриминализация «Побоев» приведёт к всплеску семейно-бытового насилия, но их опасения не подтвердились.

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