Екатеринбург, , 18:29 — REGNUM

В Екатеринбурге выберут наиболее подходящую для города модель «умной» автобусной остановки. Об этом сообщил градоначальник Александр Высокинский, передают городские СМИ.

Сейчас в городе установлены три «умные» остановки на проспекте Ленина. Их «протестируют» один месяц, после чего нужно будет определиться, какую из модификаций стоит поставить «на поток» — всего город укомплектуют 50 остановками.

По словам Высокинского, выбирать остановки будут «вместе с горожанами», однако точную форму голосования мэр не назвал. Екатеринбуржцам стоит решить, будут ли остановки включать в себя интерактивные панели, или их стоит разместить отдельно.

Напомним, 16 августа 2019 года в Екатеринбурге установили «умные остановки». На них можно увидеть, когда прибудет нужный автобус, подзарядить телефон и даже арендовать номер в отеле.

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