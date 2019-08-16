Ростов-на-Дону, , 18:24 — REGNUM

Жители микрорайона Суворовский в Ростове-на-Дону обеспокоены тем, что мест в новой школе № 75, двери которой распахнутся 1 сентября 2019 года, хватит не всем. Это общеобразовательное учреждение долгожданное и пока единственное. Оно рассчитано на 1 тыс. 340 ребят.

«Комплектование классов началось неделю назад, и пока рано говорить о точных цифрах. Всех детей, которые проживают на территории микрорайона Суворовский, зачислят в эту школу. Но мнение родителей тоже нужно учитывать. Многие возят детей в школы, которые близки к их местам работы. Но школа № 75 примет всех, кто захочет учиться именно там», — заявила журналистам начальник управления образования города Виктория Чернышова (цитата 161.ru).

Отметим, что это пока единственная школа в микрорайоне.

Напомним, что строительство объекта началось в 2013 году. На эти цели было направлено около 1 млрд рублей.

Стоит отметить, что на нехватку школ и детских садов в микрорайоне Суворовский в ходе программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» пожаловались ростовчане. По их мнению, власти вместо строительства объектов социальной инфраструктуры раздают разрешения на строительство новых многоэтажных домов.

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