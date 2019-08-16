Москва, , 18:25 — REGNUM

До конца 2019 года более 20 ярмарок выходного дня в Москве будут работать в круглогодичном режиме. Об этом сообщил руководитель департамента торговли столицы Алексей Немерюк, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Круглогодичная ярмарка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Одну из таких ярмарок чиновник открыл 16 августа на северо-востоке столицы, отметив, что московские власти продолжат эту работу.

«До конца года таких ярмарок в городе появится больше 20, ну, а потом мы планируем, что таких ярмарок будет больше 50. Ярмарка оборудована всем необходимым, есть холодильное и морозильное оборудование. А места для фермеров предоставляются бесплатно. На каждой ярмарке выходного дня у нас работают ветеринарные службы и любая продукция, которая поставляется на ярмарку, проверяется. С 2014 года мы внедрили отбор через портал госуслуг, любой желающий из любой точки мира может подать заявку», — сообщил чиновник.

Немерюк также отметил, что фермеры сами устанавливают цены, однако столичные власти надеются, что за счёт большого количества предоставляемых им льгот стоимость будет доступной для всех покупателей.

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