Санкт-Петербург, , 18:23 — REGNUM

В результате обрушения производственного здания в городе Волхов Ленинградской области днем 16 августа погибли технический директор и прораб подрядной организации ООО «Интеко», которая осуществляла демонтаж здания.

Как сообщили в Следственном управлении СКР по Ленобласти, по факту гибели людей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ — «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

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Как уточнили в управлении СКР, ЧП произошло на Кировском проспекте Волхова, на территории, которую занимает ООО «Глацем». Компания «Интеко» по договору подряда ведет здесь работы по демонтажу производственных строений.

По данным следствия, обрушение кирпичной стены производственного строения произошло «в результате допущенного нарушения правил безопасности при ведении работ».

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Производятся допросы очевидцев и сотрудников организаций, назначены необходимые судебные экспертизы», — добавили в СУ СКР по Ленобласти.

Ранее сообщалось, что компания «Интеко» зарегистрирована в Брянской области.

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