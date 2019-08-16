Армянск, Крым, , 18:10 — REGNUM

В воздухе крымского Армянска концентрация загрязняющих веществ не превышает допустимых норм. Об этом на выездном совещании по проблемным вопросам Армянска и Красноперекопского района 16 августа заявила замминистра экологии и природных ресурсов Ольга Славгородская.

«Превышений концентрации сернистого ангидрида и хлористого водорода не установлено, уровень жидкости в кислотонакопителе оптимальный. Все прогнозные показатели, которые у нас были, далеки от нынешней ситуации. Она на данный момент благоприятная, мы ожидали худшего», — отметила чиновница.

По её словам, для локализации очага воздействия на окружающую среду на предприятие ежедневно подается 70 тысяч кубометров воды и известкового молока.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года на севере российского полуострова было зафиксировано превышение концентрации вредных веществ в воздухе, поскольку из кислотонакопителя завода «Титан» произошёл выброс химикатов. Работа завода была приостановлена, из Армянска эвакуировали детей. 14 сентября из-за ухудшения экологической обстановки в регионе был введён режим чрезвычайной ситуации.

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