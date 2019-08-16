Москва,
16 августа 2019, 18:16 — REGNUM
На северо-востоке Москвы рядом со станцией метро «Фонвизинская» открыли круглогодичную ярмарку, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Круглогодичная ярмарка на Милашенкова, 14
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Открытие новой ярмарки
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Ярмарка расположена рядом со станцией метро Фонвизинская
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Круглогодичная ярмарка
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Круглогодичная ярмарка
Дарья Антонова © ИА REGNUM
На ярмарке можно купить овощи и фрукты
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Также на ярмарке работает кафе
Дарья Антонова © ИА REGNUM
В церемонии открытия принял участие глава департамента торговли мэрии столицы Алексей Немерюк. По его словам, подобные объекты становятся новым форматом для города. Ранее ярмарка работала только в выходные дни и сейчас перешла на круглогодичный режим.
Круглогодичная ярмарка
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Круглогодичная ярмарка
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Круглогодичная ярмарка
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Круглогодичная ярмарка
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Круглогодичная ярмарка
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Круглогодичная ярмарка
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Круглогодичная ярмарка
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Круглогодичная ярмарка
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Алексей Немерюк на открытии ярмарки
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Круглогодичная ярмарка
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Круглогодичная ярмарка
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Круглогодичная ярмарка
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Круглогодичная ярмарка
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«В Москве больше 100 ярмарок выходного дня. Это восьмая ярмарка, которая будет работать в круглогодичном формате, потому что было большое количество обращений граждан о том, что ярмарка работает только в тёплое время года. И не всегда получалось как фермерам привезти свою продукцию, так и жителям её купить», — отметил чиновник.
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