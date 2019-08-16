Рязань, , 18:08 — REGNUM

Врачи детской областной клинической больницы Рязани прооперировали колено юной балерины. Девочка получила внутрисуставную травму на летних занятиях в Алуште. Её госпитализировали в одну из больниц Крыма. Как оказалось, пациентке необходимо было провести хирургическое вмешательство. Оперировать сустав пациентка приехала в родной город, сообщили 16 августа в пресс-службе регионального минздрава.

Подобные повреждения часто случаются у тех, кто занимается спортом, активными играми или танцами, поясняют врачи. Проводить операции внутри сустава очень сложно. Рязанские травматологи-ортопеды освоили артроскопические методики — когда операции проводятся через маленькие разрезы с помощью специального прибора — артроскопа. До внедрения технологии хирургическое вмешательство на суставе часто означала конец профессиональной карьеры. Девочку прооперировали, она сможет продолжать занятия балетом.

«Летний период — время, когда у нас значительно растёт количество детских травм. Дети традиционно падают с велосипедов, самокатов, а теперь ещё и с гироскутеров. Обычная детская игра может привести к серьёзным последствиям на всю жизнь. Для того, чтобы этого не случилось, специалисты травматолого-ортопедического отделения проводят разные виды оперативных вмешательств, в том числе, артроскопические операции», — уточнила заместитель главного врача детской ОКБ Наталья Маревичева.