Ростов-на-Дону, , 18:01 — REGNUM

Кратковременные грозовые дожди и сильный ветер ожидаются в Ростове-на-Дону. О непогоде горожан предупреждает управление по делам ГО и ЧС донской столицы, передает ИА REGNUM 16 августа.

«17, 18 и 19 августа 2019 года в Ростове-на-Дону ожидается комплекс метеорологических явлений: кратковременные дожди, грозы с усилением ветра до 16 метров в секунду. Возможны подтопления низменных участков местности и расположенных на них строений, обрывы ЛЭП, отключения трансформаторных подстанций, падения деревьев и конструкций, повреждения крыш, затруднения в работе всех видов транспорта», — уточнили в управлении.

Спасатели распространили памятку о правилах поведения в непогоду.

ИА REGNUM напоминает, что ранее синоптики предупредили жителей Ростовской области о непогоде.

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