Москва, , 17:58 — REGNUM

Болгария выдала российски правоохранительным органам обвиняемую в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила 16 августа официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, в 2013—2014 годах обвиняемая Елена М. путём обмана и злоупотребления доверием завладела чужими денежными средствами в размере 16 млн рублей под предлогом оказания помощи в заключении договоров купли-продажи и оформлении в собственность земельного участка. После этого женщина покинула территорию России.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере». Подозреваемая была объявлена в международный розыск, а в мае 2019 года была задержана на территории Болгарии.

Сегодня женщина была доставлена из Болгарии в Россию в сопровождении сотрудников Национального центрального бюро Интерпола МВД России и ФСИН России.