Белгород, , 17:48 — REGNUM

Глава Белгородской области Евгений Савченко назвал очень удачным примером индивидуальные передвижные мусорные контейнеры у частных домовладений. Об этом он написал 16 августа на своей официальной странице в социальной сети. Способы сбора твёрдых коммунальных отходов обсуждали на оперативном совещании при губернаторе. Свой опыт представила администрация Шебекинского городского округа — в одном из посёлков общие площадки для складирования мусора заменили на специальные баки объёмом 120 л.

«По графику на улицу приезжает машина и собирает мусор у каждого дома. Считаю это очень удачным примером — получаем абсолютно понятную схему и чистые улицы», — написал губернатор.

В посёлке Маслова Пристань Шебекинского городского округа администрация помогла жителям купить такие баки в рассрочку со скидкой.