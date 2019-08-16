Воронеж, , 17:43 — REGNUM

Для повышения внимательности водителей на дорогах Воронежской области могут появиться макеты патрульных автомобилей ГИБДД. С таким предложением выступил начальник УГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области Евгений Шаталов. Глава региона Александр Гусев предложение одобрил, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Макеты патрульного автомобиля ГИБДД могут появиться на дорогах Воронежской области Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области

Макет губернатору продемонстрировали перед заседанием областной комиссии по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения на территории Воронежской области.

Как отметил в докладе глава регионального УГИБДД, в регионе в последние годы наметилась тенденция к снижению числа погибших. В январе-июле произошло 1577 ДТП, на дорогах погибли 200 человек погибли, 2004 получили ранения. Число ДТП по сравнению с прошлым годом выросло на 0,5%, при этом число погибших и раненых снизилось на 7,4% и 2%.

Сотрудники УГИБДД пресекли с начала года 1,8 млн нарушений, это на 30,5% больше, чем годом ранее. Более 4,6 тыс. водителей были остановлены с признаками опьянения. 80,3 тыс. совершили нарушения, которые влекут лишение прав. Наибольший рост аварийности отмечен в Воронеже, а также в Богучарском, Грибановском, Новохоперском, Павловском, Панинском, Петропавловском и Терновском районах области.