Москва, , 17:35 — REGNUM

Официальный представитель автопроизводителя Mercedes-Benz на российском рынке АО «Мерседес-Бенц Рус» объявил об отзыве 21 автомобиля из-за коррозии элементов спального места. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили модели Marco Polo, произведённые в период с января 2017 года по июнь 2018 года.

«Причиной отзыва транспортных средств является то, что при определённых гидротермических условиях в сочетании с матрасом определённого периода производства может возникнуть коррозия металлических элементов под матрасом спального места», — сообщает ведомство.

Отмечается, что в случае, если были затронуты такие детали, как усилитель рамы крыши, коррозия может стать причиной ослабления конструкции крыши и прочности кузова.

«Петли, возможно затронутые данной проблемой, которые удерживают обрешётку из реек, также могут обломиться, спальное место под подъёмной крышей может выскочить из фиксаторов и упасть в салон. Это может представлять риск получения травм людьми», — говорится в сообщении.

На отзываемых транспортных средствах будет проведена проверка на предмет наличия белой или красной ржавчины на усилителях спального места под подъемной крышей и, при необходимости, замена деталей. Все ремонтные работы будут проводиться бесплатно для владельцев автомобилей.