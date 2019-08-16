Симферополь, , 17:18 — REGNUM

После инцидента с самолётом «Уральских авиалиний» в Симферополе инициировали проверку вокруг международного аэропорта на наличие несанкционированных свалок. Об этом ИА REGNUM 16 августа сообщили в управлении Росприроднадзора по Республике Крым и Севастополю.

«В связи с происшествием в подмосковном аэропорту Жуковский, Росприроднадзор направил запросы в министерство ЖКХ и министерство экологии и природных ресурсов РК о необходимости проведения проверок на наличие несанкционированных свалок отходов в радиусе 15 км от взлётно-посадочной полосы международного аэропорта Симферополь имени И.К. Айвазовского», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 15 августа Airbus A-321, поднявшийся в воздух с аэродрома «Жуковский», совершил аварийную посадку в Раменском районе Подмосковья. По предварительным данным, в двигатель попали птицы. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.

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