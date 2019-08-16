Тула, , 17:08 — REGNUM

Тульские спасатели вернулись из Иркутской области, где помогали коллегам ликвидировать последствия паводка, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области 16 августа.

В общей сложность в Иркутскую область были направлены 100 тульских спасателей. Они там находились с 5 июля. В общей сложность сотрудники тульского МЧС разобрали более ста зданий, расчистили тысячи кубических метров территорий, провели дезинфекцию социальных объектов, доставляли хлеб и питьевую воду для жителей, восстановили защитную дамбу на реке Ия. 15 августа аэромобильная группировка Тульского спасательного центра вернулась в пункт постоянной дислокации.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня и начале июля в Иркутской области было зафиксировано две волны паводка. В результате пострадало 109 населенных пунктов — под водой оказались около 11 тыс. домов, повреждено 49 социально значимых объекта, 22 моста.

Добавим, Тульская область в числе других регионов приняла на отдых детей из пострадавших от паводка районов Иркутской области.