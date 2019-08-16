Екатеринбург, , 17:04 — REGNUM

В Екатеринбурге в преддверии Дня города установили три «умные» установки. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Остановки оборудованы интерактивными панелями, USB-розетками и доступом в интернет.

На остановке у Главпочтамта размещено табло с расписание городского транспорта и временем до прибытия того или иного автобуса, а на втором табло можно увидеть городские новости и узнать о ближайших событиях.

Остановку около ТЦ «Пассаж» оснастили, кроме вышеуказанных функций, возможностью забронировать номер в отелях города.

На противоположной стороне от Глампочтамта розеток нет, но есть встроенный телефон, по которому можно позвонить. Также остановка оборудована антивандальными панелями и камерой наблюдения.

Напомним, модернизация остановок проводится в рамках программы совершенствования городской системы общественного транспорта. А остановку на площади 1905 года для этого даже перенесли ближе к «Пассажу».

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