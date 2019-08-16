Екатеринбург, , 16:38 — REGNUM

Герой России, командир самолёта Airbus A321 Дамир Юсупов откроет футбольный матч на стадионе «Екатеринбург-Арена». Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба «Урал».

17 августа 2019 года состоится матч между «Уралом» и «Крыльями Советов». Героический экипаж авиасудна в полном составе выйдет на поле перед игрой, а командир даже нанесёт первый удар по футбольному мячу.

Напомним, самолёта Airbus A321 экстренно сел в Раменском районе в Подмосковье после того, как несколько птиц попали в двигатели авиасудна при взлёте. Пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин награждены званиями Герой России. Остальные члены экипажа награждены орденами Мужества.

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