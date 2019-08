Кэри, США, , 16:35 — REGNUM

В клиенте онлайн-магазина Epic Games Store (EGS) появились функции облачного сохранения игр и интеграция с сервисом Humble Bundle. Об этом 15 августа сообщил портал Polygon.

Стоит отметить, что облачная функция сейчас присутствует в 17 играх, в том числе в World War Z, Darksiders III, Genesis Alpha One, This War of Mine и Moonlighter. В компании сообщили, что в будущем она появится у всех игр EGS. Что касается Humble Bundle, то все игры, которые пользователи приобрели на этой площадке, можно будет переносить в библиотеку EGS.

Напомним, Epic Games Store раздавал бесплатно Moonlighter и This War Of Mine в период с 25 июля по 2 августа 2019 года. Они же стали первыми играми, в которых компания включила функцию облачного сохранения.

