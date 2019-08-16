Ижевск, , 16:29 — REGNUM

Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии оштрафован на неизвестную сумму в связи с нарушением порядка рассмотрения обращений граждан. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре республики.

Уточняется, что житель Балезинского района, обратившись к главе ведомства, пытался решить вопрос уличного освещения и обеспеченности остановочными пунктами в селе Каменное Заделье. Вместо предполагаемого законодательством ответа в течение 30 суток житель республики получил ответ лишь на 59-е после регистрации заявления.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Новгороде ранее привлекли к ответственности глав Нижегородского, Советского и Канавинского районов за аналогичное нарушение. Главам указанных районов назначен штраф в размере 5 тыс. рублей. Кроме того, внесено представление в адрес главы города Владимира Панова.