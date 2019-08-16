Великий Новгород, , 16:23 — REGNUM

В Великом Новгороде 17 августа состоится фестиваль молодежных субкультур Swipefest. Как сообщили ИА REGNUM в министерства спорта и молодёжной политики Новгородской области, фестиваль состоится на площадке у Новгородского академического театра драмы им Ф.М. Достоевского.

Здесь пройдут выставки автомобилей и выступления профессиональных дрифт-пилотов, отдельные зоны будут отведены под скейт-парк и граффити-перфоманс, состоятся хип-хоп баттл и выступления молодых поэтов, а также соревнования по стритболу.

В рамках фестиваля будет организован лекторий о работе в киноиндустрии, бизнесе, продвижении в социальных сетях и фотоискусстве, среди его участников — российский актёр театра и кино Кирилл Емельянов, известный по сериалу «Кадетство» и киножурналу «Ералаш».