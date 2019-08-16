Симферополь, 16 августа 2019, 16:19 — REGNUM
Крымский питомник декоративных растений предложил администрации Симферополя помощь в озеленении города. Об этом 16 августа на встрече с руководством города с местными предпринимателями сообщила владелец питомника Елена Тамашова.
По её словам, питомник расположен в Бахчисарайском и Белогорском районах.
Как сообщало ИА REGNUM, власти города обещают высадить осенью более тысячи новых деревьев.
Читайте ранее в этом сюжете: В Симферополе высадили сто тысяч цветов, нужен миллион – глава города