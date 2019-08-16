Симферополь, , 16:19 — REGNUM

Крымский питомник декоративных растений предложил администрации Симферополя помощь в озеленении города. Об этом 16 августа на встрече с руководством города с местными предпринимателями сообщила владелец питомника Елена Тамашова.

«Очень хотим сотрудничать с городом по вопросам озеленения, все наши растения сертифицированы, все очень красивые. У нас работают специалисты, которые помогут осуществлять за ними уход. Помимо этого у нас есть крупномеры и специальное оборудование для их пересадки», — уточнила Тамашова.

По её словам, питомник расположен в Бахчисарайском и Белогорском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, власти города обещают высадить осенью более тысячи новых деревьев.

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