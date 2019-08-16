Щигры, Курская область, , 16:16 — REGNUM

В Курской области пчеловоды Щигровского района выиграли суд по иску против ООО «Щигрыагросервис», по вине которого погибли их пчёлы. Об этом сообщила пресс-служба Курского областного суда.

Левитан Исаак Ильич. Пасека

Четыре пчеловода потребовали от ООО «Щигрыагросервис» возместить материальный ущерб и упущенную выгоду из-за массовой гибели пчёл, причиной которой стала обработка полей рапса и гречихи пестицидами. Аграрии не предупредили пасечников о грядущих работах, и пчёлы погибли из-за действия химикатов.

Суд первой инстанции отказал истцам в удовлетворении требований, однако вышестоящая инстанция встала на сторону пчеловодов. ООО «Щигрыагросервис» обязали возместить сумму причинённого вреда и судебные расходы.

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