Санкт-Петербург, , 16:08 — REGNUM

Бывший глава филиала Российского Союза Молодежи (РСМ) в Петербурге и Ленобласти Дмитрий Лядов и его сообщница, бывшая сотрудница филиала РСМ Марина Дементьева, признаны виновными в мошенничестве на сумму более 800 тыс. рублей. Об этом сообщила 16 августа прокуратура Санкт-Петербурга.

Суд назначил Лядову лишение свободы на 2 года 6 месяцев, зачтя ему в качестве срока отбывания наказания срок содержания под стражей и домашним арестом. Лядов был освобожден в связи с фактическим отбытием назначенного судом наказания. Дементьевой назначено лишение свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Следствие и суд установили, что в 2016 году Лядов и Дементьева представили в Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга подложные документы. Согласно этим бумагам, комитет выплатил РСМ субсидии на возмещение затрат по проведению молодежных мероприятий, а также средства в рамках госконтракта на проведение таких мероприятий.

Однако сотрудники молодежного ведомства Смольного обнаружили подложный характер представленных документов и противоправность действий Лядова с сообщнице, после чего обратились в полицию.

Фигурантам дела удалось похитить более 800 тыс. рублей. Также злоумышленники пытались похитить еще более 700 тыс. рублей, но не довели свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам.

Подсудимые свою вину так и не признали.

«Российский союз молодежи» (РСМ) — одно из самых массовых молодежных объединений России. Региональные организации и представительства ЦК РСМ работают в 77 субъектах РФ. Организации РСМ создаются в вузах, училищах, лицеях, школах, на предприятиях. В состав РСМ входят Ассоциация студентов и студенческих объединений (АСО России) и Ассоциация учащейся молодежи РСМ «Содружество» (АУМ).

Структура РСМ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области создана 28 ноября 1996 года и является территориальной организацией РСМ.

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