Москва, , 16:07 — REGNUM

АО «Трансмашхолдинг» показал обновлённый электропоезд «Иволга» с новой маской (ЭГ2Тв), сообщили журналистам в пресс-службе предприятия.

Поезд спроектирован специально для «Московских центральных диаметров» (МЦД) и выпускается на Тверском вагоностроительном заводе.

В новой версии предусмотрены также изменения в интерьере. Так, появятся USB-розетки в каждом кресле, столики между креслами, в салоне будет больше света за счёт увеличения площади остекления.

Фото можно посмотреть здесь.

Как сообщало ИА REGNUM, Московские центральные диаметры планируют запустить осенью 2019 года.