Харцызск, 16 августа 2019, 16:12 — REGNUM
В ДНР прошёл митинг-реквием, во время которого около 400 человек почтили память жителей города Харцызск, убитых ВСУ в ходе артиллерийского удара в 2014 году, сообщило 16 августа «Донецкое агентство новостей».
В мероприятии участвовали депутаты Народного Совета ДНР Александр Ковтырин и Юлия Крюкова, мэр города Виктория Жукова, а также родственники и близкие погибших, представители общественности.
Более 300 человек возложили цветы к мемориалу, посвящённому жителям города Кировское, убитым ВСУ пять лет назад.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин почтил память жителей города Зугрес, убитых в ходе авианалёта ВСУ.
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