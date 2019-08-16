Харцызск, , 16:12 — REGNUM

В ДНР прошёл митинг-реквием, во время которого около 400 человек почтили память жителей города Харцызск, убитых ВСУ в ходе артиллерийского удара в 2014 году, сообщило 16 августа «Донецкое агентство новостей».

«Состоялась панихида, участники митинга зажгли свечи, а ребята исполнили песню в память о погибших детях», — сказано в сообщении.

В мероприятии участвовали депутаты Народного Совета ДНР Александр Ковтырин и Юлия Крюкова, мэр города Виктория Жукова, а также родственники и близкие погибших, представители общественности.

Более 300 человек возложили цветы к мемориалу, посвящённому жителям города Кировское, убитым ВСУ пять лет назад.

«Такие преступления не имеют срока давности, и они обязательно должны расследоваться в международных судах. В этот день для кировчан началась война, и этот день навсегда останется в нашей памяти», — заявил секретарь местного отделения движения «Донецкая республика» Сергей Ермаков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин почтил память жителей города Зугрес, убитых в ходе авианалёта ВСУ.

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