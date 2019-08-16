Симферополь, 16 августа 2019, 16:02 — REGNUM
Более тысячи новых деревьев в Симферополе высадят грядущей осенью. Об этом 16 августа на встрече с городскими предпринимателями заявила глава администрации крымской столицы Наталья Маленко.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, после множества протестов со стороны горожан, местные власти пообещали переделать проект реконструкции центральных улиц города и сохранить часть зелёных насаждений.
Подробнее: Власти Симферополя пообещали отказаться от идеи массовой вырубки деревьев