Симферополь, , 16:02 — REGNUM

Более тысячи новых деревьев в Симферополе высадят грядущей осенью. Об этом 16 августа на встрече с городскими предпринимателями заявила глава администрации крымской столицы Наталья Маленко.

«Осенью мы будем делать высадку. Необходимо высадить более тысячи новых деревьев, потому что ликвидировано более 700», — сказала Маленко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после множества протестов со стороны горожан, местные власти пообещали переделать проект реконструкции центральных улиц города и сохранить часть зелёных насаждений.

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