Ростов-на-Дону, , 16:01 — REGNUM

Бывший директор Ростовского государственного цирка Дмитрий Резниченко получит от компании «Росгосцирк» компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. рублей. Такое решение вынес Кировский районный суд Ростова-на-Дону. Причиной обращения в судебную инстанцию стало распространение порочащей честь бывшего руководителя информации.

В исковом заявлении Резниченко указал 5 млн рублей — именно в такую сумму он оценил своё увольнение в связи с сокращением штата. Но размер компенсации, заявленный истцом, суд посчитал завышенным, уточняет РИА Новости.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовском государственном цирке сменился руководитель. Филиал цирковой компании возглавил Игорь Байтингер. До назначения он занимал должность директора по рекламе Ростовского филиала издательского дома «Комсомольская правда».

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