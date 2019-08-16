Волгоград, , 16:00 — REGNUM

Житель Волгограда добился компенсации за самовольное изменение маршрута перевозки авиакомпанией. Вместо вылета и прилёта из одного аэропорта его отправили в другой, не согласовав это заранее. За нарушение правил авиакомпании назначили штраф, сообщили 16 августа в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Волгоградец приобрёл билеты по маршруту Москва (Внуково) — Симферополь — Москва (Внуково). Однако в одностороннем порядке авиакомпания переоформила документы на рейс Москва (Шереметьево) — Симферополь — Москва (Шереметьево). Как показала внеплановая проверка, изменения в маршруте не были согласованы с пассажиром, что является нарушением Федеральных авиационных правил.

Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области привлекло авиакомпанию к административной ответственности с наложением штрафа в размере 20 тыс. рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.