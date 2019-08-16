Челябинск, , 15:56 — REGNUM

В Челябинской области 1578 человек смогут проголосовать 8 сентября не по месту своей официальной регистрации. На выборах губернатора они отдадут свои голоса в других территориях региона, сообщает пресс-служба облизбиркома.

Основная часть граждан — 1099 — подала заявления об этом через портал госуслуг. Ещё 260 сдали заявления в территориальные избиркомы, а 200 — в МФЦ,

Как сообщало ИА REGNUM, выборы главы региона запланированы очередные. До 19 марта Южный Урал возглавлял Борис Дубровский.