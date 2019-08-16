Самара, , 15:58 — REGNUM

Трансформаторную подстанцию рядом с будущим филиалом Третьяковской галереи в Самаре распишет приглашенная звезда стрит-арта Миша Most, 16 августа сообщает пресс-служба Третьяковской галереи.

Два дня, с 17 по 19 августа, художник будет создавать на здании подстанции современную фреску на тему места энергии в жизни как отдельно взятого человека, так и всего человечества в целом.

Спонсором данной акции является АО «Самарская cетевая компания».

Подстанция, которую распишет Миша Most, будет снабжать электричеством самарский филиал Третьяковской галереи.

Презентация готовой фрески состоится 19 августа в 17:00 за сквером «Памяти борцов революции».

Напомним, что в здании фабрики-кухни завода имени Масленникова планируется открытие самарского филиала Третьяковской галереи.