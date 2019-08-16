Архангельск, , 15:54 — REGNUM

Аэровокзал в архангельской деревне Лопшеньга скоро станет музейным и социокультурным центром. Восстанавливать здание — редкий образец деревянной архитектуры XX века — будет команда под руководством опытного строителя Дмитрия Кузнецова и волонтёры. 15 августа они уже приступили к первому этапу работ — замене фундаментов.

Здание аэровокзала в Лопшеньге Ratanews.ru

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Кенозерского Национального парка, руководств которого инициировало восстановление здания лопшеньгского аэропорта, проект реализуется благодаря победе в конкурсе «Музей 4.0» благотворительной программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина, при поддержке Фонда президентских грантов и в сотрудничестве со «2-м Архангельским объединённым авиаотрядом».

Сейчас аэропорт в поморской деревне Лопшеньга, примыкающей к границам национального парка «Онежское Поморье», — важнейший инфраструктурный объект: знаменитые самолёты АН-2 до сих пор остаются на Онежском полуострове самым востребованным видом транспорта. Однако условия, в которых пассажиры ожидают посадки, сложно назвать комфортными.

После основательного ремонта аэровокзал будет центром притяжения и для местных жителей, и для туристов. Здесь появится музейно-этнографический комплекс «Воздушные причалы Белого моря», где посетители смогут почувствовать атмосферу сельского аэровокзала 1960 — 1970-х годов. Для оформления экспозиции будут использованы не копии, а подлинные предметы того времени, переданные Парку заинтересованными в проекте жителями Лопшеньги и авиаторами.

«Жители бережно хранят воспоминания и артефакты, связанные со своим «воздушным причалом». Именно здесь в 1937 году началась история Архангельской санитарной авиации. Мы хотим рассказать личные истории авиаторов и руководителей аэропорта, представить предметы, которыми пользовались пассажиры и сотрудники наземных служб, создать интерактивные зоны, — рассказала руководитель проекта, начальник службы Кенозерского Национального парка Александра Яковлева,. — Самая главная задача, которую мы перед собой ставим, — это сделать аэропорт комфортным для людей. Чтобы в нём было тепло и хорошо пассажирам и сотрудникам, интересно посетителям. В Архангельской области осталось всего семь действующих деревянных аэропортов, в наших руках исчезающее, но такое значимое наследие! И мы благодарны всем, кто помогает нам в этом деле: местным жителям, «2-му Авиаотряду», грантодателям».