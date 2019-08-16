Волхов, Ленинградская область, , 15:49 — REGNUM

Два человека, погибшие в результате обрушения трехэтажного здания в городе Волхов Ленинградской области 16 августа, были сотрудниками компании «Интеко», зарегистрированной в Брянске. Она занималась демонтажем промышленного здания на территории цементного завода, в ходе которого произошло ЧП.

Как сообщает издание 47news, один из погибших, возможно, технический директор компании. Гибель своих сотрудников уже подтвердил журналистам директор и владелец компании «Интеко», занимающейся, в том числе, разборкой и сносом зданий.

По данным источника, рухнувшее здание принадлежит компании «Пикалёвская сода».

Напомним, 16 августа, в 11:50 мск в ГУ МЧС России по Ленинградской области поступил сигнал о том, что в городе Волхове в результате демонтажа неэксплуатируемого здания произошло обрушение стены. К месту происшествия немедленно были направлены спасатели — 29 человек и 9 единиц техники.

Спасатели извлекли из-под завалов тела двоих погибших. К 12:30 мск аварийно-спасательные работы были завершены.

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