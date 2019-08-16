История вопроса

Защита прав потребителей включает в себя комплекс мер, которые реализует государство и общественное движения для того, чтобы урегулировать отношения потребителя и предпринимателей (производителей, продавцов, исполнителей услуг, посредников). Услуги должны соответствовать установленному в мире и отдельных странах уровню качества. В России права потребителей регулирует закон "О защите прав потребителей".