Оренбург, 16 августа 2019, 15:45 — REGNUM
В Оренбургской области в первом полугодии 2019 года специалисты Роспотребнадзора забраковали 2 тонны плодоовощной продукции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном надзорном ведомстве.
С реализации снято 190 партий овощей, фруктов и ягод. В качестве основной причины названа реализация гнилой продукции, а также отсутствие маркировочных ярлыков и сертификатов, подтверждающих качество и безопасность.
Выявленные нарушения стали поводом для составления административных протоколов. Общая сумма штрафов составила 162 тыс. рублей.