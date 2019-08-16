Ташкент, , 15:39 — REGNUM

Министерство энергетики Узбекистана, агентство республики по развитию государственно-частного партнерства и Азиатский банк развития (АБР) подписали соглашение о консультировании при строительстве солнечных электростанций, сообщает 16 августа издание «Подробно.uz».

Отмечается, что общая стоимость проекта составит $800 млн, а общая мощность всех электростанций — 1 ГВт. Первую электростанцию планируется построить в Шерабадском районе Сурхандарьинской области.

АБР подготовит концепцию проекта, финансовую модель, проектно-оценочную документацию, а также соглашение о покупке электроэнергии. Кроме того, планируется организовать конференцию с участием инвесторов.

Напомним, 1 апреля 2019 года заместитель министра энергетики Узбекистана Шерзод Хаджаев заявил, что до 2030 года в республике появится около 25 солнечных электростанций.

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