Ташкент, 16 августа 2019, 15:39 — REGNUM
Министерство энергетики Узбекистана, агентство республики по развитию государственно-частного партнерства и Азиатский банк развития (АБР) подписали соглашение о консультировании при строительстве солнечных электростанций, сообщает 16 августа издание «Подробно.uz».
Отмечается, что общая стоимость проекта составит $800 млн, а общая мощность всех электростанций — 1 ГВт. Первую электростанцию планируется построить в Шерабадском районе Сурхандарьинской области.
АБР подготовит концепцию проекта, финансовую модель, проектно-оценочную документацию, а также соглашение о покупке электроэнергии. Кроме того, планируется организовать конференцию с участием инвесторов.
Напомним, 1 апреля 2019 года заместитель министра энергетики Узбекистана Шерзод Хаджаев заявил, что до 2030 года в республике появится около 25 солнечных электростанций.
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